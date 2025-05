Voici la voiture de police la plus mignonne du monde

Gros pick-up, berlinette puissante ou utilitaire imposant : les voitures de police adoptent plusieurs carrosseries adaptées à leurs usages. Dans le cas de la police grecque, voici le dernier modèle à rejoindre les rangs : la Fiat 500e.

Les dix exemplaires de l'urbaine survoltée offerts par l'entreprise Public Electric Power Corporation (dont 67% des parts sont privées) font partie d'un programme comprenant aussi 36 stations de recharge. La citadine branchée adopte dans la manœuvre les couleurs locales avec un gyrophare, des logos Police et des bandes bleu foncé. Détail amusant : il ne s'agit pas de la voiture de police la plus lente des policiers grecques. Des Citroën AMI de patrouille ont en effet été surprises sur l'île de Chalki fin 2021.

Une flotte variée

La Fiat 500e avec son moteur électrique de 118 chevaux pour 220 Nm de couple et son autonomie WLTP de 321 kilomètres ne peut bien entendu pas répondre à toutes les situations. C'est pourquoi les forces de l'ordre grecques ont aussi des pick-up Nissan Navara et berlines Skoda Octavia. Des sportives Hyundai i30 N et Cupra Leon VZ se chargent quant à elles des missions contre les courses sauvages.