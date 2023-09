Voici peut-être la 911 la plus chère du monde

Les Porsche font partie des sportives les plus désirables dans le cœur des passionnés. Un amour lié au plaisir de conduite mais aussi à l'histoire de ces voitures de légende. La preuve avec la 911 RSR 1973 dernièrement estimée par l'entreprise spécialiste des enchères Bonhams à 6 770 000 euros. De quoi faire de cette auto la 911 et la Porsche la plus chère du monde.

Une tout aussi spectaculaire Porsche 911 GT1 Strassenversion détient actuellement ce record avec un tarif au coup du marteau de 5 300 000 euros. La 911 RSR 1973 a pour sa part de quoi séduire avec une quatrième place aux 24 Heures du Mans cette même année. Une position à la frontière du podium habituellement peu glorieuse. La perception du classement prend néanmoins une autre forme lorsque les trois premières voitures de course sont des prototypes et qu'une auto dérivée de la grande série les suit de près sur la ligne d'arrivée. Vous l'avez compris, il s'agit en 1973 de cette incroyable 911 RSR surnommée R7.

La 911 RSR R7 a poursuivi sa carrière dans la foulée en participant aux 1000 kilomètres d'Oesterreichring puis aux six heures de Watkins Glen. En 1974, sa seconde participation à la course sarthoise fut moins remarquable avec un problème d'allumage poussant le véhicule à l'abandon. Après ces épreuves, la R7 s'exporte au Mexique chez son nouvel acquéreur Hector Rebaque. Elle passe ensuite 30 ans dans les mains du collectionneur italien Massimo Balliva. L'auto reçoit un peu plus tard en 2009 une restauration complète avec sa livrée Martini d'époque chez un spécialiste parisien. L'Américain aujourd'hui propriétaire de cette icône compte sur Bonhams pour s'en séparer contre une coquette somme. L'entreprise communiquera très prochainement sur le potentiel record du monde qu'incarne cette vente.