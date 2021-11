Voiture de l'année 2022 : les sept finalistes, nos pronostics

Elles ne sont plus que sept à pouvoir rêver du titre très convoité de Voiture de l'année 2022. Une liste élaborée par un premier vote du jury, composé de 61 journalistes venus de 23 pays du Vieux Continent, avec une représentation nationale proportionnelle à la taille du marché et l'importance de son industrie automobile. Il y a deux semaines, 40 véhicules avaient été sélectionnés, avec pour règle d'être des nouveautés en vente maintenant ou avant la fin de l'année dans au moins cinq pays européens.

L'heure est donc à l'étape finale, avec sept prétendantes qui doivent être départagées par ce même jury après des tests en conditions réels. La grande gagnante sera connue en février (la date précise n'est pas précisée, l'organisation devant à nouveau faire face à une annulation du Salon de Genève, théâtre habituel de la remise du prix). Signe des temps, sur sept finalistes, il y a six voitures électriques !

Comme nous le faisons depuis quelques années, on vous présente les sept candidates et on estime leurs chances de l'emporter, en se basant sur les goûts les plus prononcés du jury ces dernières années. Une science qui n'a bien sûr rien d'exacte, ce sont des pronostics !

Cupra Born

Quelles sont ses chances ? Faibles. Être une compacte électrique, c'est un atout, mais le positionnement sportif ne joue pas en sa faveur. Et le fait d'être une nouvelle "petite" marque moins connue non plus !

Ford Mustang Mach-E

Quelles sont ses chances ? Faibles. Allez, on se mouille, on n'y croit guère. Certes, la mode est aux SUV électriques, mais celui-ci joue la carte de la puissance et se fait clivant. Il y a certes eu la victoire de la Jaguar I-Pace en 2019, mais il y a des concurrents trop redoutables cette année.

Hyundai Ioniq 5

Quelles sont ses chances ? Plutôt bonnes. Son design de concept séduit, mais peut dérouter des jurés plus traditionnels. Les votants peuvent aussi se dire qu'il est temps de récompenser Hyundai, devenu poids lourd du marché européen, jamais titré dans ce palmarès

Kia EV6

Quelles sont ses chances ? Moyennes. Il y a peut-être trop d'électriques en finale cette année, ce qui risque d'éparpiller les points. Et l'EV6, qui attire la curiosité, est clivante.

Peugeot 308

Quelles sont ses chances ? Fortes, mais… Gros atout : c'est la seule thermique (et hybride) face à des électriques, elle peut donc faire le plein auprès de jurés plus conservateurs. Le jury aime aussi les compactes bien "tradi". Mais Peugeot a gagné en 2020.

Renault Mégane E-Tech

Quelles sont ses chances ? Fortes. C'est une compacte, le cœur du marché européen, et électrique, la motorisation qui monte ! Cette Mégane soigne aussi sa technique et sa présentation. Et puis Renault n'a pas gagné depuis 2006 ! On mise sur elle.

Skoda Enyaq iV

Quelles sont ses chances ? Plutôt bonnes. Un SUV électrique, c'est la tendance du marché, donc la formule gagnante de 2022. Ajoutez à cela le fait que Skoda est une marque de la galaxie VW qui rassure... et va attirer les points des nombreux votants allemands.