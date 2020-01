Voiture électrique : le marché de l'occasion en grande forme en 2019

Il aura fallu attendre des années avant de voir se multiplier les véhicules électriques en seconde main. Il faut dire que la faible diffusion en neuf fait que le marché de l'occasion est long à se mettre en place (rappelons que la part de marché de l'électrique neuf est toujours d'environ 1 % en France).

L'Avere relaie toutefois des chiffres encourageants : "en offrant des véhicules abordables, les modèles d'occasion permettent de lever la barrière prix, d'autant plus si l'acquéreur est éligible à la prime à la conversion ! Si pour l'heure, l'acquéreur doit bien veiller à ce que le véhicule électrique d'occasion choisi corresponde à ses besoins de mobilité, le marché va très vite et les véhicules d'occasion permettront de plus en plus d'accéder à des niveaux d'autonomie permettant de l'envisager comme le véhicule principal du foyer !", précise l'Avere.

Il faudra probablement nuancer un peu sur le fait d'acheter une électrique d'occasion comme seul véhicule du foyer (l'autonomie des premiers modèles étant forcément plus faible qu'aujourd'hui), mais la progression est bien là.

L'an dernier, 19 652 véhicules électriques d'occasion ont été vendus, ce qui représente une hausse de 55 %. Sans surprise, c'est la Renault Zoe qui est en tête des ventes, puisqu'elle représente à elle seule plus de la moitié du marché de la seconde main, devant la BMW i3 et... la Peugeot iOn !