Voiture électrique : Xiaomi va investir 10 milliards de dollars

Xiaomi était surtout connu pour ses téléphones portables et ses appareils connectés mobiles, il faudra désormais également parler du géant chinois dans le secteur de l'automobile. L'entreprise, qui n'a que onze ans d'existence, va créer une division voitures électriques, qui sera dirigée par le patron actuel de Xiaomi en personne, Lei Jun.

Xiaomi est ainsi le premier fabricant de smartphones et d'objets connectés à officialiser un plan pour développer une gamme de voitures, devançant Apple ou encore Huawei. Le géant chinois devrait dans un premier temps s'appuyer sur Great Wall, l'un des plus gros constructeurs automobiles chinois spécialisés dans l'électromobilité, avec un SUV à batteries qui pourrait arriver dès 2023. Il faudra certainement s'attendre à un modèle Great Wall recarrossé et doté de technologies de connectivité Xiaomi.

Xiaomi annonce un plan d'investissements de 10 milliards de dollars sur dix ans, avec un premier montant de 1,5 milliard de dollars pour lancer le premier modèle.