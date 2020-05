Voitures électrifiées : forte hausse des immatriculations en mars

Quelle période extraordinaire pour l'automobile ! Après la mise en place des limitations en CO2 pour les constructeurs et la communication massive pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, voilà qu'un confinement a mis à mal les plans de la plupart des marques dans le monde. Le marché automobile s'est logiquement cassé la figure entre février et aujourd'hui, mais tous les types de véhicules ne sont pas logés à la même enseigne.

La part des véhicules électrifiés a progressé de 15 % en mars pour atteindre les 147 500 unités, à 17,4 %, soit 10 points de plus qu'en mars 2019 ! En clair, 17,4 % des voitures immatriculées en mars en Europe étaient soit hybrides, hybrides rechargeables ou électriques. La première catégorie dégringole de 11 %, mais l'hybride rechargeable et l'électrique ont le vent en poupe, et dans le détail, ce sont surtout Volvo, Mercedes, Volkswagen (+ 240 %) et Hyundai qui ont tiré les immatriculations vers le haut.

Ces derniers mois, c'était surtout la Tesla Model 3 qui faisait grimper la part de marché des voitures électriques, mais avec la multiplication de l'offre et le tassement logique des ventes de cette dernière, le mix entre constructeurs évolue vite en Europe, et ce n'est probablement que le début avec la démocratisation des modèles électriques sous les 30 000 €.