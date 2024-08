Voitures électriques : comment la Chine entend conserver  sa suprématie mondiale ?

Le raz de marée s’est déchaîné dans un fracas sourd. Quasi Inaudible, comme la sonorité d’un moteur électrique. L’avènement mondial de la voiture chinoise ressemble davantage à la fluide puissance du Yang-Tsé-Kiang, qu’aux éruptives gesticulations d’un Elon Musk. Le résultat est impressionnant.

Les voitures chinoises représentent environ 35 % des exportations mondiales de VE. 40 % de ces véhicules sont destinés à l’Europe où leurs parts de marché sont passées de 0,5 % en 2019 à 9,3 % en 2023. Pas de tsunami donc, juste une brusque montée des eaux, dont il faut remonter à la source pour en comprendre la portée.

La R&D au coeur de la bataille

La Chine n’est pas qu’une usine automobile. Loin de là ! L’industrie automobile chinoise est une affaire d’État dans laquelle l’Empire du milieu maîtrise l’entière chaîne des valeurs. Celle de l’assemblage de véhicules, celle de leur distribution, mais aussi plus en amont celle du traitement et du raffinage des matières premières nécessaires à la fabrication des batteries. Elles représentent 40 % de la valeur d'un VE. La Chine fournit 75 % des batteries mondiales. Centre névralgique de nos voitures, la batterie est également au cœur de la bataille technologique menée par la Chine contre les autres grandes puissances automobiles. Pour conserver un coup d’avance sur la concurrence, Pékin, bon connaisseur du jeu de Go, développe la stratégie du territoire et de l’influence qui consiste à encourager et subventionner toujours plus dans la recherche et le développement. La Chine est le pays qui publie le plus d’articles de recherche « à impact » au monde, selon une étude de la fondation américaine Itif ¹ (Information Technology & innovation fondation).

En 10 ans les centres de recherches chinois ont multiplié par dix le nombre de publications. Passant de 20 à 200 en 2023. Sur cette même année l’Europe en a diffusé 150, comptabilise l’Itif. Au-delà de la quantité, la qualité des publications fait autorité. En 2023, la Chine a publié 65 % de la recherche à fort impact (avec un potentiel de développement majeur en production) contre 12 % pour les États-Unis et 2,8 % pour l’Allemagne.

660 brevets déposés en 2023

Le nombre de brevets déposé par la Chine est également impressionnant. Sur les moteurs électriques pas moins de 660 brevets ont été déposés en 2023, contre 13 en 2003. Pékin devance l’Allemagne (400 brevets), deuxième pays au monde dans ce domaine. Sur les dix dernières années La chine a multiplié son nombre de brevets concernant l’ensemble de la filière électrique de 2 000 %. À titre de comparaison, sur la même période, les États-Unis ont augmenté leur nombre de brevets dans ce domaine d'environ 242 % et le Japon de 46 %.

Pékin encourage et subventionne fortement le développement des VE. Entre 2009 et 2023, selon l’Itif, la Chine aurait investi 230 milliards de dollars en subventions et autres formes de soutien à l’industrie automobile. Afin de développer la prochaine génération de batteries à semi-conducteurs, le gouvernement chinois a fourni aux entreprises comme FDB, CATL ou BYD, 830 millions de dollars. Numéro un mondial des batteries, CATL, a par exemple investi l’année dernière plus de 2 milliards d’euros dans ses unités de R&D où travaillent 18 000 salariés. Le numéro deux, également constructeur auto, BYD, a quant à lui investit 5 milliards d’euros.

Des répercussions directes sur votre voiture

Cette forte implication financière dans la R&D se répercute directement et concrètement sur les voitures. Toujours d’après l’Itif, ces investissements ont notamment permis de développer la technologie des batteries LFP (Lithium-fer-phosphore) dont l’avantage est de coûter que leurs homologues nickel-aluminium (utilisé par Tesla) et vers laquelle se tournent tous les constructeurs automobiles pour abaisser le coût de leurs véhicules. En février 2023, Ford a annoncé investir 3,5 milliards de dollars pour construire une usine LFP, concrétisant « les connaissances et les services de la cellule de batterie fournis par CATL ». Le mois suivant GM discutait également avec CATL « sur la création d'une installation nord-américaine de production de batteries ». En novembre 2023, Stellantis signe un accord stratégique (MoU) avec CATL pour l'approvisionnement local en batteries LFP sur le marché europée. Aujourd'hui, les batteries LFP représentent environ 40 % du marché mondial des VE. CATL a même annoncé en avril dernier avoir développé sa batterie LFP « Shenxing Plus », capable d'une autonomie de 1 000 km en une seule charge. Les forts investissements chinois dans la R&D ont également permis la mise au point des batteries « balades » dont les cellules placées verticalement améliorent la compacité de la batterie. Par ailleurs, la Chine représente près de 90 % de la capacité active de la cathode dans le monde et plus de 97 % pour les anodes, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Où en sont les occidentaux ?

Pour contrer l’avance chinois, les pays occidentaux misent sur l’avènement d’une nouvelle technologie. Celle des batteries solides, plus denses en énergies, pour remodeler le paysage concurrentiel de l’industrie des batteries. BMW a l'intention de lancer son premier prototype basé sur la technologie ASSB de Solid Power, d'ici à 2025. Sur cette technologie, Toyota et Nissan ont exprimé leur intention « d'atteindre la production de masse vers 2028. » En décembre 2023, le fabricant chinois de véhicules électriques Nio a dévoilé sa berline ET7 équipée d’une une batterie semi-solide de 150 kWh dotée de plus de 1 000 bornes d’autonomie. En avril 2024, le constructeur automobile chinois GAC (également un fabricant de batteries LFP) a affirmé qu'il avait développé un ASSB doté de la même capacité capable d’équiper ses VE Hyper dès 2026. L’empire du milieu entend bien rester le centre gravitationnel des mobilités électriques.

1 Itif, July 29, 2024, How Innovative Is China in the Electric Vehicle and Battery Industries ?