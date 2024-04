Le secteur automobile champion des brevets

Comme chaque année, l’INPI (l’Institut Nationale de la Propriété Industrielle) publie son palmarès des déposants de brevets. Pour l’édition 2023, la mobilité représente 46 % des dépôts, devant l’énergie (12 %), le numérique et les télécoms (10 %) et la santé, cosmétique et/ou chimie (8 %).

Le secteur de la mobilité est donc loin devant, porté notamment par la filière automobile et Stellantis. Le groupe représente à lui seul 10 % des brevets déposés à l’INPI en 2023 avec 1 542 demandes. Il reste donc dans la continuité de PSA qui était numéro un en 2013, 2014, 2015, 2019 et 2020. Les axes choisis par le groupe sont principalement les nouvelles chaînes de traction, le développement du digital et les aides à la conduite.

En troisième position, derrière Safran, se trouve l’équipementier Valéo avec 681 demandes de dépôts, puis Renault en sixième position (534 brevets). À noter que notre équipementier tricolore s’est placé en tête en 2016, 2017 et 2018. Enfin, Michelin clôture ce top 10 (235 brevets), un beau résultat pour une entreprise concentrée sur de « simples » pneumatiques.

Hausse de 5,6 % des demandes

L’INPI précise que les demandes ont connu une hausse historique de 5,6 % en 2023. Pascal Faure, son directeur général, s’en félicite, « la concentration des dépôts reste forte et souligne l’importance capacité d’innovation de nos champions nationaux ».