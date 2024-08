Voitures électriques : forte hausse des tarifs des recharges publiques au premier semestre.

Coup de chaud sur les tarifs des recharges électriques. Selon le dernier rapport sur le prix de la recharge publique de l’Avere-France¹ le coût moyen d’un kWh de la recharge publique s’envole sur les six premiers mois de l’année.

Dans le détail, la recharge "lente" (jusqu'à 22 kW) disponible en voirie, connaît la plus forte inflation. Les tarifs ont bondi de 27,78 % depuis le début de l’année. La recharge ultrarapide (égale ou supérieure à 150 kW) affiche également une hausse de 6,77 %. Seuls les tarifs de la recharge rapide (entre 22 et 150 kW) connaissent une trajectoire inverse avec une baisse des prix de plus de 6 % sur les six premiers mois de l’année.

Budgets mensuels en hausse

Un conducteur typique sans abonnement (11 000 km / an), référencé par l’Avere, dont l’essentiel de la recharge s’effectue en voirie sur une borne de puissance inférieure ou égale à 22 kW, dépense en moyenne 26,40 € par mois contre 13,50 € fin 2023, pour faire le plein d’énergie de sa voiture les gros rouleurs, toujours sans abonnement (30 000 km / an) davantage utilisateurs de la recharge ultrarapide supérieure à 150 kW consacre 84,33 € mensuels pour recharger son véhicule contre 76 € lors de l’exercice précédent. Ces derniers " ont connu des augmentations considérables des tarifs basés sur le temps " rapporte l’Avere. Si on fait le rapport au kilomètre parcouru dans l’année, le gros rouleur (0.034 ct € / km) dépense davantage que le conducteur typique (0.028 ct € / km). Pour l’Avere, l’écart tarifaire au kilomètre s’explique simplement : " le budget d'un conducteur gros rouleur est élevé car la part de la recharge à domicile moins chère est plus faible et la moitié des sessions de recharge sont effectuées avec des bornes de recharge publique ultrarapide. "

L’abonnement pour baisser la facture

En cas de souscription à un abonnement, un conducteur typique (11 000 km / an) dépense en moyenne 6,38 € / mois (37,95 % d'économie par rapport à une recharge sans abonnement) et un gros rouleur (30 000 km / an) 77,96 € (- 7,55 % par rapport à une charge sans abonnement). Pour la suite de l'année Avere-France se veut optimiste. " Le prix moyen de l'électricité a diminué d'un mois sur l'autre depuis avril 2024 à la suite de l'augmentation et surproduction de la production actuelle d'électricité domestique par rapport aux estimations initiales de production. Cela peut donc faire baisser le prix de la recharge d'un véhicule à domicile, ainsi que le coût moyen de possession. " Il n’empêche ! Selon le service des données et études statistiques du gouvernement sur l’ensemble de 2023 " le prix moyen de l'électricité pour les ménages français augmente de 14,5 %, à un rythme nettement supérieur à l'évolution des prix à la consommation (+ 4,9 %). " Il y a comme une légère dichotomie, non ? Malgré tout, la recharge à domicile demeure encore la solution la moins onéreuse pour recharger les batteries de son véhicule.