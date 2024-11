Voitures électriques : l'appétence des Français freinée par des prix trop élevés, y compris en occasion

En octobre 2024 les voitures électriques représentaient 15 % des ventes totales de voitures neuves contre 17 % au même mois de l’année dernière. Depuis le début de l’année la part des véhicules électriques neuf stagne en France.

Pourtant les Français montrent de l’appétence pour les modèles électrifiés. Mais ils estiment les prix trop élevés pour pouvoir passer à l’acte d’achat. D’après la nouvelle étude réalisée par Poll&Roll pour Leocare assurances, 43 % des Français envisagent d’acheter prochainement un véhicule à batterie, qu’il soit full électrique (18 %) ou hybride (25 %). 33 % qui penchent pour un modèle thermique.

La raison de leur engouement pour les voitures à batterie tient en deux mots : économies et environnement. Plus de la moitié des Français (53 %) place les économies de carburant comme première raison d’investir dans un modèle électrique ou hybride. Viennent ensuite le respect de l’environnement (49 %) et la diminution des coûts d’entretien (43 %).

Un budget serré

Les aides et primes à l’achat (bonus écologique, prime à la conversion, etc.) demeurent un argument de poids pour 34 % des automobilistes qui souhaitent acheter un véhicule à batterie. L’étude considère que « la suppression prochaine de la prime à la conversion pourrait modifier les décisions des acheteurs, en réduisant l’attractivité financière de certains modèles plus vertueux sur le plan écologique ». L’inflation, apparaît également comme un élément de report « d’une année (25 %) voire de deux ans (35 %) » de l’acte d’achat.

Mais le principal frein provient d’un budget auto restreint disponible. 26 % des Français ne comptent pas dépenser plus de 10 000 euros. 39 % des Français pensent accorder entre 10 000 et 20 000 euros à l’acquisition d’une nouvelle voiture, et seulement 24 % entre 20 000 et 30 000 euros. Des budgets bien en deçà du prix moyen (35 974 €) d’une voiture neuve en France en 2024.

Des modèles d'occasion trop chers

Le marché de la seconde main ne permet pas non plus de répondre à la demande d'électrification du parc. La flambée des prix des modèles d’occasions, notamment les plus récents, n’entre pas dans le budget que peuvent accorder les automobilistes pour l’achat d’un VE. En 2024, il s’est vendu 100 000 véhicules électriques d’occasion ont été vendus contre 333 700 thermiques.

D’après les résultats trimestriels du dernier Observatoire de la Centrale sur l’évolution du prix des véhicules d'occasion, le tarif moyen des véhicules électriques de seconde est de 21 990 €. Soit une baisse de plus de 8 % sur une année. Mais cela demeure toujours trop cher au regard du pouvoir d’achat des automobilistes.