Voitures électriques : les bornes de recharge investissent les sous-sols

Partant du constat aujourd’hui évident qu’il n’est pas toujours simple de trouver une borne de recharge rapide dans le centre des grandes villes françaises, l’opérateur Q-Park, qui gère 126 000 places de parking sur le territoire a annoncé son intention de déployer 4 000 bornes de recharge d’ici 2025. "Notre ambition est d'amener ce service de recharge en cœur de ville", a ainsi déclaré à l'AFP Michèle Salvadoretti, directrice générale de Q-Park France.

Les bornes prévues par Q-Park délivreront une puissance moyenne de 7 à 22 kilowatts, et seront notamment installées dans les souterrains de La Défense, et plus généralement dans les parkings souterrains de l’opérateur, où le nombre de véhicules électriques est en pleine croissance.

Si le développement des bornes de recharge a pris de retard en France, et plus particulièrement là où les utilisateurs sont le plus en demande, dans les centres-villes, équiper les parkings souterrains apparaît ainsi comme une évidence. Preuve en est, la plateforme Yespark, qui permet la location de places de parking inoccupées sous des immeubles a déjà installé 300 bornes à Paris en 2021, et Indigo, le leader national du stationnement en compte quant à lui 1 050, avec l’objectif d’en installer 7 000 supplémentaires d’ici 2025.

Total prévoit également d'installer dix stations de recharge avec des bornes de 50 kW dans des parkings souterrains parisiens.

Une installation électrique dans les parkings souterrains qui doit aussi répondre à des réglementations strictes en matière de sécurité, et notamment compter sur la présence de « sprinklers », des extincteurs automatiques à eau.

Pour rappel, la loi d’orientation des mobilités (LOM) impose qu’une place de parking sur vingt dans un bâtiment d’entreprise soit pourvue d’une borne de recharge. Depuis 2021, 20 % des places dans les nouveaux parkings doivent également être pré-équipées pour accueillir une borne de recharge.