Voitures électriques : les propriétaires rechargent très majoritairement à domicile

Le rapport d'Enedis, gestionnaire du réseau d'électricité en France, est intéressant. Il se concentre en effet sur la recharge des véhicules électriques dans l'Hexagone avec un constat sans appel : la grosse majorité des propriétaires rechargent surtout leur véhicule à domicile. 90 % des sondés avancent en effet que c'est le lieu principal de recharge. Et ce n'est pas tout : 58 % disent recharger sur une simple prise domestique. Alors que les offres de "wallbox" des constructeurs se multiplient, les clients privilégient finalement la simplicité.

Avec l'augmentation des capacités de batteries, les propriétaires chargent de moins en moins : seulement un sondé sur cinq avoue recharger tous les jours, contre 32 % deux fois par semaine, et 32 % une fois par semaine.

Ces résultats démontent de facto l'importance des bornes de recharge publiques, finalement peu utilisées au quotidien. Encore faut-il, évidemment, avoir accès à une borne à domicile : sans habitat individuel avec garage, c'est souvent très compliqué, notamment en copropriété.

Dernière donnée, et non des moindres : la moyenne parcourue par les propriétaires d'électriques au quotidien est de 43 km. La moyenne nationale française de l'ensemble du parc automobile est de 29 km. En clair, les conducteurs de véhicules électriques roulent plus que leurs homologues en véhicule thermique...