Voitures neuves : les promotions d'août 2023

Alors que se profile déjà la rentrée 2023, que dit le marché automobile français au niveau des remises ? Malheureusement, on constate d’abord que certains constructeurs continuent d’augmenter discrètement le prix de leurs modèles. C’est notamment le cas chez Volkswagen ou Toyota, où les augmentations de prix dépassent parfois les 2 000€ par rapport au mois dernier. Il reste cependant quelques remises intéressantes, particulièrement sur des modèles qui doivent quitter le catalogue dans les jours à venir ou qui ne sont déjà plus produits.

La bonne affaire du moment : Opel Corsa, Fiat Panda Hybrid et Volkswagen Tiguan

Outre les affaires habituelles dans le catalogue Skoda (on trouve par exemple des Fabia à -15% dans le stock de modèles neufs), c’est l’Opel Corsa d’avant le restylage qui explose tous les records ce mois-ci avec un exemplaire affiché à -22% sous conditions de reprise. La Fiat Panda Hybrid propose un joli -20% aussi, toujours sous condition de reprise. En attendant son remplaçant qui sera dévoilé dans quelques jours, le SUV Volkswagen Tiguan dépasse les 16% de remise et même chez Tesla, il est possible de trouver 10% de réduction sur les gros modèles de la gamme à condition de se satisfaire de véhicules de démonstration. On trouve aussi des Ford Fiesta et Ecosport bien remisés disponibles tout de suite.