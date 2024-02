Voitures neuves : les promotions de février 2024

Alors que le marché automobile français se porte relativement bien en ce début d’année 2024, on note ce mois-ci certaines discrètes augmentations de prix chez Peugeot, Opel ou Volkswagen qui ajoutent quelques dizaines ou centaines d’euros au tarif de leurs modèles. Mais c’est surtout la suppression du bonus écologique pour les voitures électriques chinoises, américaines, coréennes ou japonaises qui pousse les marques à mettre en place de grosses remises. Certains véhicules n’ont même jamais été aussi intéressants grâce à ces remises qui englobent parfois aussi des modèles thermiques !

La bonne affaire du mois : MG, Toyota bZ4x et Skoda Fabia

Avec 7 000€ de remise sur toute sa gamme, MG réussit le tour de force de gagner encore en compétitivité face à la concurrence. Sa MG4 électrique offre ainsi 23% de remise et le petit ZS thermique, normalement affiché 17 490€, ose 40% de remise ! Du jamais vu sur les voitures neuves, même s’il ne reste hélas plus beaucoup d’exemplaires en stock d’après les communicants de la marque. A ce niveau, même un Dacia Duster paraît hors de prix en comparaison. Chez les autres marques, on note aussi les 12,3% de remise du SUV bZ4x électrique qui devient sérieusement compétitif à 34 900€ ou encore les -18% de la citadine Skoda Fabia, pas plus chère qu’une Dacia avec des exemplaires à moins de 16 000€.