Voitures neuves : les promotions de janvier 2024

L'année 2023 aura été plutôt bonne pour les constructeurs automobiles en France avec les meilleurs chiffres de ventes de la décennie actuelle, même s'ils restent loin du niveau record de 2019. Mais il se dit que le niveau des commandes est dangereusement bas actuellement chez les concessionnaires et que le marché de 2023 a beaucoup bénéficié des livraisons retardées d 2021 et 2022. La bonne situation pourrait donc être un trompe-l'oeil et dans ce contexte, les marques vont sans doute devoir continuer à pratiquer de bonnes remises pour intéresser le client même si elles lorgnent désormais vers la marge plutôt que le nombre.

La bonne affaire du moment : Ford Focus, Skoda Fabia, la gamme Seat

Si vous recherchez un véhicule compact familial, allez vite voir du côté du stock Ford. Déjà généreusement remisée à la commande (-19%), la Focus a droit à 7 300€ d'avantage client en ce moment sur les exemplaires disponibles en stock. On en trouve à partir de 21 600€ à -25% ! Pouvoir s'offrir une compacte bien équipée au prix d'une citadine, ça fait réfléchir. En parlant de citadine, la Skoda Fabia descend jusqu'à 14 285€ ce mois-ci avec 3 500€ d'avantage client en stock (-24,5%). Là, c'est une citadine quasiment au prix d'une Dacia Sandero. La gamme Seat reste aussi fortement remisée avec jusqu'à -24% sur l'Ibiza, -21% sur l'Arona et -19% sur l'Ateca et la Leon. Même chez Suzuki, il y a un joli -16% sur le Vitara Hybrid qui se retrouve au prix d'un Dacia Duster.