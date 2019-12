Volkswagen annonce le nouveau Caddy

2020 sera l'année du renouvellement de certains utilitaires, et vu les croquis et photos dévoilés par les constructeurs, il est clair que le design prend une part de plus en plus importante sur un segment où les principaux critères d'achat sont bien différents des voitures particulières : prix, capacités de charge, équipements...

Pour Volkswagen, il s'agira de renouveler le Caddy, que ce soit en version utilitaire ou ludospace. "Qui a dit qu’un Caddy ne pouvait pas être sportif ?... La ligne de toit légèrement inclinée illustre, par exemple, un niveau de sportivité accru sur ce segment", peut-on lire dans le communiqué de Volkswagen. Un choix de qualificatif étonnant pour un véhicule dont la vocation première est tout sauf de proposer du sport et un design affirmé. Mais les choses changent.

C'est à l'arrière que nous devrions avoir le plus de changements avec des feux verticaux à LED, nettement différents des feux rectangulaires assez classiques de l'actuel Caddy. A l'avant, aussi, nous aurons quelques changements avec un éclairage plus écrasé, rappelant un peu le travail qui a été fait sur la Volkswagen Golf 8.