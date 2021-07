Volkswagen annonce un grand SUV ID.8

L'été est la saison des grandes annonces chez les constructeurs, qui se sont visiblement donné le mot cette année pour dévoiler leur plan respectif à peu près à la même période. Volkswagen en faisait partie, le groupe qui présentait cette semaine sa vision à l'horizon 2030. Et son patron a donné quelques détails intéressants sur son compte personnel Linkedin.

On y apprend notamment les sorties à prévoir dans la famille des électriques Volkswagen, et il y a une petite surprise : l'ID.8. Une auto qui n'avait jamais été mentionnée jusqu'ici et qui sera en fait un équivalent électrique de l'Atlas, le gros SUV uniquement commercialisé aux Etats-Unis. Ce qui pourrait laisser à penser que cette ID.8 ne voit pas le jour en Europe, comme c'est le cas pour l'ID.6 qui est pour l'instant un produit destiné aux Chinois. Mais le dossier laissant à penser que ce sont des modèles internationaux, le doute est permis.

Dans la gamme ID, il reste pour l'heure à découvrir l'ID.5 (version coupé de l'ID.4) et l'ID.Buzz (version électrique et revisitée du Transporter).