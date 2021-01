Volkswagen Caddy Maxi (2021) : à partir de 31 600 €

La gamme Caddy chez Volkswagen gagne deux nouvelles versions qui s'intéressent à la fois aux familles nombreuses et aux professionnels qui ont besoin d'une version longue du Caddy Cargo. Le Caddy "Maxi" arrive à la commande et permet à Volkswagen de renouveler son offre de ludospace à 7 places avec le Caddy Maxi VP. Le Caddy Maxi Cargo, lui, est rallongé et offre plus d'espace de chargement.

Trois finitions sont au programme pour la variante Cargo : Business 1st Edition (finition de lancement jusqu’au 31 Mars), Busines et le haut de gamme Business Plus. Pour la version véhicule particulier, les finitions sont les mêmes que celles du Caddy court VP : 1st Edition (finition de lancement jusqu’au 31 Mars), Caddy, Life et Style. Le détail des équipements est présent sur le site officiel de Volkswagen.

Dans les deux cas, les motorisations sont au nombre de 3 : un TDI 102 ch en boîte manuelle, un TDI 122 ch en boîte manuelle, et un TDI 122 ch en boîte automatique DSG. Le Caddy Maxi VP en édition de lancement débute à 31 600 €.