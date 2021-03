Volkswagen commercialisera le Nivus en Europe en fin d'année

T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace et Touareg, sans compter sur l'ID 4, le choix des SUV est grand chez Volkswagen, et il va continuer de croître. La marque avait déjà confirmé le lancement du Nivus sur le Vieux Continent, et lors de la présentation annuelle des résultats et des projets, le patron de la marque VW, Ralf Brandstatter, a confirmé qu'un nouveau SUV serait introduit.

Le Nivus, lancé il y a quelques mois pour le marché sud américain, sera commercialisé entre Q3 et Q4 en Europe, pendant la période automnale. Au Brésil, il est vendu avec un moteur Flexfuel de 128 ch, mais en France et dans le reste de l'Europe, il devrait être proposé avec les moteurs du T-Cross, à commencer par le TSI de 115 ch.

Mais puisqu'il s'agit d'un "CUV" (Coupe Utility Vehicle), à caractère plus dynamique, et plus grand que le T-Cross (à 4,27 mètres, le Nivus est même plus long qu'un T-Roc), pourquoi ne pas également miser sur la présence du TSI 150. Rappelons en effet que le cousin espagnol Seat Arona, qui repose sur la même plateforme, est proposé en 150 ch. Le T-Cross ne l'est pas, mais ce Nivus pourrait pourquoi pas adopter cette motorisation plus puissante.