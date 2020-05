Volkswagen présente le Nivus, un T-Cross coupé

La famille de SUV de Volkswagen s'agrandit avec ce Nivus, qui vient d'être dévoilé au Brésil. Logique, c'est la filiale brésilienne de la marque qui a développé ce modèle. Cette année, il sera d'abord lancé au Brésil, puis en Argentine. En 2021, il rejoindra d'autres marchés d'Amérique du Sud… et l'Europe. VW n'a toutefois pas précisé quels pays du Vieux Continent seront concernés, le flou demeure sur les pays de l'Ouest.

Ce véhicule reprend la base moderne de la dernière Polo et donc du T-Cross. On peut le voir comme un T-Cross coupé ! Volkswagen crée quasiment une nouvelle niche, celle du petit SUV coupé. Le Nivus a un look bien distinct des Polo et T-Cross, puisque la face avant est spécifique.

La silhouette est logiquement plus dynamique, avec une lunette bien plus inclinée par rapport à celle du T-Cross. Autre différence : l'apparition d'une troisième vitre latérale. À l'arrière, l'air de famille vient du bandeau noir entre les feux. Mais ici la signature lumineuse se prolonge bien sur le hayon. Pas de décor factice donc !

À l’intérieur, la planche de bord est reprise à la Polo. La présentation est donc moderne, ce Nivus n'est pas au rabais. Il peut recevoir une instrumentation numérique et un grand écran tactile. Le modèle reçoit d'ailleurs un nouveau système multimédia, nommé VW Play.

Le Nivus reprend la plate-forme MQB. Au Brésil, il a un moteur essence de 128 ch de type flexfuel. On imagine qu'en Europe, l'offre sera celle du T-Cross (95 et 115 ch en essence, 95 ch en diesel). La question se pose quand même sur le positionnement du véhicule chez nous, car avec 4,27 mètres de longueur, il dépasse le T-Cross de 16 cm... et le T-Roc de 4 cm !