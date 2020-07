Volkswagen dépose le nom e-Beetle

D'après Volkswagen, "non, il n'y aura pas de Coccinelle électrique". Difficile de croire la communication officielle de la marque tant cette auto est iconique alors que les politiques gouvernementales poussent tous les constructeurs à opter pour des voitures branchées. Un autre phénomène récent repéré par les membres passionnés du forum spécialisé Vw ID Talk sème le doute sur les vrais projets de la firme de Wolfsburg.

Le fan inscrit sous le pseudonyme RobertS a en effet remarqué que le constructeur d'outre-Rhin a déposé pour l'Europe plusieurs noms de véhicules électriques évoquant des modèles anciens. Et là -fausse- surprise, le label e-Beetle en fait partie. Simple précaution pour éviter une appropriation par une autre entité ou véritable modèle à venir sur la base de la plateforme MEB ? Le mystère demeure.

Les autres noms concernés par le dépôt sont e-Samba, e-Karmann et e-Kübel. Le premier concernera sans doute un petit utilitaire prévisualisé par l'étude ID Buzz tandis que le deuxième évoquera probablement le coupé Karmann-Ghia. Enfin, les bruits de couloir tablent sur un crossover urbain au look ludique rappelant le Volkswagen Type 181 pour la dernière appellation. Rendez-vous dans quelques années pour en savoir plus.