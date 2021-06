Volkswagen dévoile la Polo GTI restylée

Elle n'est pas la première GTI de l'histoire de Volkswagen, mais par son gabarit, beaucoup la rapprochent de la première Golf GTI, la compacte ayant tellement pris de l'embonpoint au fil des générations que la Polo est clairement la plus proche de l'aînée. Un embourgeoisement qui a également touché la Polo GTI, laquelle n'a jamais non plus été la plus radicale des citadines sportives.

Elle est pourtant, en 2021, celle qui affiche désormais la recette la plus conservatrice. Alors que la Fiesta ST a cédé au downsizing et que les rivales chez Renault, Peugeot et Seat n'existent même plus, la Polo GTI continue de faire confiance à ce bon vieux bloc EA888. Un quatre cylindres turbo 2.0 litres à double injection (directe + indirecte) exclusivement associé à la boîte automatique DSG à double embrayage, et relié aux roues avant.

Nouveaux équipements

La Polo GTI gagne de nouveaux équipements. A commencer par l'assistant de conduite "IQ.Drive" (composé notamment des Lane Assist, régulateur adaptatif avec arrêt complet du véhicule et front assist), qui permet une assistante autonome sur voie rapide. De série, la Polo GTI embarque également les App Connect, charge par induction, We Connect, MIB3.1 (dernière version du système infotainment), Digital Cockpit Pro. Les projecteurs matriciels LED IQ.Light sont également de la partie sur une Polo GTI qui base ses équipements sur la finition Life, en y rajoutant évidemment toutes les spécificités de cette ADN sportive, dont les sièges sport à tissu écossais, la planche de bord bi-ton ou encore le kit carrosserie spécifique.

Performances en hausse

Si les nouvelles normes ont déjà commencé à avoir la peau du cinq cylindres Audi (qui perdait quelques chevaux sur le Cupra Formentor, notamment, mais aussi sur les derniers millésimes de l'Audi RS3), ce n'est pas le cas sur cette Polo GTI. C'est même le contraire puisque le 2.0 turbo passe de 200 à 207 ch, avec un 0 à 100 qui passe de 6,7 à 6,5 secondes.

Malheureusement, la Polo GTI n'a toujours pas droit à un véritable différentiel autobloquant, qu'il soit mécanique ou multidisques. C'est donc le système XDS qui officie à nouveau : rappelons qu'il s'agit d'un dispositif électronique qui freine la roue intérieure pour améliorer les passages en courbe. Comme souvent avec ce type de configuration, attention à l'usure inégale des disques et plaquettes de frein en seconde main !

La Polo GTI reste une auto relativement légère malgré l'abondance d'outils technologiques embarqués puisque Volkswagen annonce 1286 kg à vide. Les suspensions pilotées (en option) sont commandées depuis l'habitacle, comme d'autres réglages, par le sélecteur de mode de conduite, qui dispose d'un mode "Individual".