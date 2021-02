Volkswagen et l'UEFA, liaison difficile en temps de crise

L'aventure aurait pu être grandiose en 2020 pour Volkswagen, qui avait scellé un accord de sponsoring avec l'UEFA (organisme européen de football) en 2017 pour la période 2018/2022. Le géant allemand est en effet fournisseur de mobilité pour l'organisation et pour l'Euro de football. Malheureusement, une pandémie est passée par là, et tout pourrait être chamboulé.

En effet, l'idée originale était d'organiser un Euro à travers toute l'Europe. Des matchs qui se seraient déroulés çà et là, dans une douzaine de villes européennes. Un format inédit qui est sur la corde raide vu les contraintes actuelles de circulation. Mais le patron de l'UEFA a tout de même voulu rassurer son monde fin janvier en expliquant que le format à travers plusieurs pays serait maintenu, pour début juin. En espérant, donc, que les mesures de restriction de circulation s'atténuent d'ici là.

Pour Volkswagen, il n'empêche que le contrat de sponsoring et de mobilité tient toujours. Le groupe allemand va fournir plusieurs centaines de véhicules aux différentes équipes à travers les 12 pays, et forcément, parmi eux, de nombreux modèles électrifiés. A commencer par les ID 3 et ID 4 qui seront en force. L'Euro 2021 servira d'immense encart publicitaire à ciel ouvert pour la marque allemande et sa nouvelle gamme de voitures électriques.