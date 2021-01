Volkswagen Golf 8 R : un prix de 50 260 €

La nouvelle Golf R est disponible à la commande. La Volkswagen est dotée d'un quatre cylindres 2.0 TSI de 320 ch, ce qui en fait la Golf de série la plus puissante de tous les temps. Le moteur est associé à la boîte double embrayage DSG 7 rapports et à la transmission intégrale 4MOTION, élément technique qui fait la différence avec les GTI. La 4MOTION distribue le couple entre les essieux, mais aussi entre les roues arrière.

La vitesse maxi est une nouvelle fois limitée à 250 km/h. On peut grimper à 270 km/h avec le pack R-Performance, facturé 2 120 €. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 4,7 secondes. La R a un châssis sport spécifique, 5 mm plus bas que celui de la GTI. On a aussi en série le blocage électronique de différentiel XDS. La configuration de départ reçoit des jantes 18 pouces.

Le prix est de 50 260 €. C'est 7 000 € de plus que la GTI. Il faut en plus ajouter le malus : avec des rejets de CO2 compris entre 177 et 188 g/km, la taxe est de 4818 à 8671 €. Attention aussi à la carte grise, avec une puissance fiscale de 20 CV (contre 14 CV pour la GTI).

Heureusement, à ce prix, l'équipement est complet, avec dans la dotation : accès/démarrage mains libres, assistance à la conduite semi-autonome, aide aux créneaux, phares Matrix LED, instrumentation numérique (avec des affichages spécifiques à la R comme la pression de suralimentation), navigation sur écran tactile 10 pouces… L'échappement Akrapovic en titane est proposé à 3 990 €.