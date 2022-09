Volkswagen ID.5 XCite (2022), le SUV électrique sauce tuning

Décidément, on s'amuse beaucoup avec les SUV électriques chez Volkswagen ces derniers temps. Il y a quelques jours, le constructeur allemand dévoilait l'ID.4 XTreme en Suisse. Converti en véritable tout-terrain, cet exemplaire unique arborait des ailes élargies et des suspensions renforcées en plus de pneumatiques radicaux. La marque dévoile cette fois le Xcite Concept, basé sur le Volkswagen ID.5 GTX. L'idée ? Permettre à quatorze apprentis de se lâcher un peu en allant très, très loin dans la personnalisation du véhicule.

Ces derniers ont utilisé des peintures spéciales directement trouvées dans le catalogue sur-mesure de Lamborghini. Et la teinte vert mat qu'arbore l'ID.5 Xcite ne jurerait pas du tout sur une Huracan STO ou une Aventador. Ajoutez à cela des touches d'orange en plus de jantes monstrueuses de 22 pouces ou d'une suspension rabaissée et vous obtenez une configuration que même les tuners les plus fous n'oseraient pas proposer. L'intérieur est du même acabit avec des surfaces intégralement recouvertes d'Alcantara et des surpiqures oranges partout dans l'habitacle. Quant au système sonore de 2000 Watts installé dans le coffre, il fait clairement penser aux surenchères des rassemblements tuning. L'engin aurait vraiment toute sa place au rassemblement de Wörthersee...

299 chevaux sous le capot

Sous le capot, la mécanique ne change pas : on retrouve donc les deux moteurs électriques alimentés par des batteries de 82 kWh, développant une puissance maximale de 299 chevaux. N'espérez pas retrouver de sitôt l'ID.5 Xcite concept, il restera en exemplaire unique. Et c'est tant mieux, serait-on tenté de dire.