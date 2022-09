Volkswagen ID.Xtreme Concept (2022), tant pis pour l'autonomie

Lancé en 2020, l'ID.4 défend les intérêts de Volkswagen sur le nouveau segment des SUV familiaux électrique. Pour lutter contre le Nissan Ariya, le Ford Mustang Mach-E, le Hyundai Ioniq5, le Kia EV6 ou encore ses cousins Skoda Enyaq iV ou Audi Q4 e-tron, il compte sur un style assez futuriste et un bon niveau de confort. Mais comme tous ses rivaux, l'ID.4 ne peut pas faire de vrais miracles en tout-terrain : ses pneus de route conçus pour limiter la résistance au roulement et sa mise au point privilégient les qualités routières et la polyvalence. Tout le contraire de l'ID.Xtreme, un show-car dévoilé à Locarno en Suisse à l'occasion du meeting « ID. Treffen ». Pour honorer cet événement réservé aux Volkswagen 100% électriques, le constructeur allemand a concocté un ID.4 à la préparation très spéciale.

Au lieu de la présentation très classique de l'ID.4 normal, l'ID.Xtreme possède des ailes élargies de 50 mm dessinées via une imprimante 3D. Outre des suspensions rehaussées et renforcées, il reçoit par ailleurs de vrais pneus tout-terrain montés sur des roues de 18 pouces. Ajoutez à cela des protections sous le châssis ainsi qu'une rampe lumineuse sur le toit et vous obtenez un authentique tout-terrain 100% électrique. Et il y a aussi des nouveautés sous le capot : repris de la version GTX, le groupe motopropulseur grimpe à 387 chevaux au lieu de 299 chevaux à l'origine. Le tout avec une batterie d'une capacité brute de 82 kWh sans amélioration.

Pas pour battre des records d'autonomie

En cumulant la résistance au roulement des pneus, l'aérodynamisme moins favorable et la puissance supplémentaire, cet ID.Xtreme affichera inévitablement une autonomie maximale en retrait par rapport à l'ID.4 GTX normal. Mais Volkswagen ne prévoit de toute façon pas de le commercialiser : cet exemplaire unique a d'ailleurs été fabriqué en récupérant un châssis d'un prototype de développement et des batteries déjà utilisées. Rien que pour le fun donc, même si Volkswagen observera tout de même les réactions des visiteurs du show.