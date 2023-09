Volkswagen ID.7: 700 km en électrique? - En direct du salon de Lyon 2023

Volkswagen étoffe progressivement sa gamme électrique, et on en a l’illustration parfaite au salon de Lyon. C’est notamment l’occasion de découvrir la grande berline ID.7, une familiale longue de 4,96 m, soit 6 cm de moins qu’une Tesla Model S, et que Caradisiac vous avait déjà présentée de façon détaillée en vidéo.

Côté motorisation, les 286 ch et les 550 Nm de couple promettent d’assurer des accélérations et relances vigoureuses. Pour alimenter le tout, deux batteries sont proposées.

On retrouve le module 77 kWh bien connu au sein du groupe VW, mais les gros rouleurs pourront se laisser tenter par les 86 kWh de la version Pro S, laquelle est censée assurer une autonomie maximale de…700 km, à en croire VW (contre 615 km à la 77 kWh). Une valeur que nous ne manquerons pas de mesurer quand nous aurons l’occasion d’essayer la bête.

Côté tarifs, l’ID.7 est sans surprise assez onéreuse, avec une version Pro affichée 62 650€, tandis que la Pro S grimpe à 67 990 €.

Même si l’équipement de série s’avère généreux (caméras 360°, conduite autonome de niveau 2 avec assistant de changement de voie, assistant de parking, affichage tête haute en réalité augmentée…), cela reste une somme élevée dans l’absolu.