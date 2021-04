Volkswagen : la blague Voltswagen fortement critiquée par l'AFP

Volkswagen a fait le buzz cette semaine avec un poisson d'avril raté. La blague ? La marque allait être renommée Voltswagen aux USA, un changement pour symboliser la transition vers l'électrique, avec notamment le lancement du SUV branché ID.4.

Problème, la marque semble s'être emmêlée les pinceaux avec un communiqué lié à cette blague parti trop tôt. Le poisson a donc fuité, ce qui a semé le doute sur l'information. Le constructeur a en effet bien fait les choses, changeant notamment des éléments de son site et de ses réseaux sociaux. Surtout, des représentants de la marque avaient confirmé l'info auprès de différents journalistes.

La news a donc fait le tour des médias les plus sérieux, reprise au premier degré, grâce notamment au relais de l'AFP. Sûrement dépassé par cela, Volkswagen n'avait pas attendu le 1er avril pour indiquer que c'était une blague, évoquant une "campagne de marketing".

Mais l'AFP a fait part de son mécontentement suite à ce poisson d'avril, parlant carrément d'un "abus de confiance très grave". L'agence a écrit à Volkswagen : "Nous comprenons quand un porte-parole n'est pas en mesure de confirmer ou de commenter une information. Mais nous n'avons jamais pensé qu'ils puissent faire de fausses déclarations".

Et l'AFP a taclé fortement la marque dans son courrier : "Nous pensons fermement que des journalistes et médias rigoureux ne devraient pas être utilisés par des entreprises comme Volkswagen à des fins de marketing et de publicité. Pour nous, il s'agit d'un abus de confiance très grave qui ne doit pas se reproduire".