Volkswagen : le Combi de retour en électrique en 2022

C'est une petite tradition. Quand Volkswagen dévoile un nouveau membre de la famille ID, il donne à la fin de la présentation un avant-goût du prochain. Ainsi, après avoir levé le voile sur l'ID.5, la marque a montré une image de l'ID.Buzz, qui sera présenté en 2022.

Comme cela avait été le cas aux précédents épisodes, le véhicule arbore un camouflage psychédélique. Mais si vous n'avez pas été hypnotisé par les lignes arc-en-ciel, vous verrez tous les traits du véhicule de série.

Avec l'ID.Buzz, Volkswagen va enfin concrétiser un projet qu'il a en tête depuis plus de 20 ans : proposer un héritier moderne à son mythique Combi. On se souvient du concept Microbus de 2001 ou du concept Bulli de 2011.

Certes, il y a bien eu une lignée après le Combi, qui a mené aux Transporter, Multivan et California. Mais il est ici question d'un modèle au look plus proche du véhicule originel, plus rétro. Pas trop rétro non plus, comme on le voit avec les optiques du nouveau modèle, qui ne sont pas rondes.

L'air de famille vient de la silhouette, avec la partie avant très courte, quasi verticale. Le mini-capot intègre un gros logo. On devine aussi sa découpe en V qui permettra de faire un clin d'œil à la silhouette bicolore du premier Combi. Le pare-brise est très avancé, ce qui laisse la place à une fenêtre avant les portières. Le champ de vision du conducteur sera bien dégagé.

L'ID.Buzz reprendra la plate-forme MEB, dédiée aux véhicules électriques de la marque. Les éléments techniques seront ainsi partagés avec les ID.3 et ID.4, qui proposent jusqu'à 500 km d'autonomie avec une batterie de 77 kWh.