Volkswagen loue ses ID.3 d’occasion pour mieux convaincre

Selon des chiffres communiqués récemment par l’Avere, moins de 2 % des transactions de voiture d’occasion concernent, dans notre pays, des modèles électriques. Alors que les constructeurs, et surtout leurs réseaux, voient désormais ce genre d’auto arriver massivement en fin de contrat de Location avec Option d’Achat (LOA) ou de Location Longue Durée (LLD), la question de la revente se pose plus que jamais.

Outre les réticences habituelles envers l’électrique (recharge, autonomie…), la problématique du prix est un élément majeur de cette mollesse du marché. En effet, selon nos confrères de la Centrale, une Volkswagen Id.3 Pro 204 ch/58 kWh 1st Plus ayant 3 ans et 30 000 km vaut, en moyenne, 24 037 €. Soit bien plus que ce que la majorité des Français est prête à dépasser pour l’achat d’une voiture d’occasion selon une étude de l’institut Kantar réalisé en début d’année.

Une ID.3 au prix d’une citadine thermique ?

L’exemple ci-dessus n’est évidemment pas pris au hasard puisqu’il correspond au modèle concerné par la nouvelle offre de LLD mise en place par Volkswagen Occasions Garanties et Volkswagen Financial Services. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2024, une sélection d’ID.3 Pro 1st Plus ayant, en moyenne, 36 mois/30 000 km est proposé contre 189 €/mois.

Alléchant au premier abord. Mais attention aux quelques conditions à respecter. Tout d’abord, pour obtenir un tel loyer, il faudra, le premier mois, verser 3 000 €. Par ailleurs, si la durée du contrat, 24 mois, est raisonnable, le contrat n’inclut que 20 000 km sur cette période, soit moins que ce que parcoure la moyenne de nos compatriotes.

Au final, à l’issue du contrat, le client aura déboursé 7 347 € soit moins d’un tiers de la valeur initiale de l’auto. Financièrement, l’affaire est donc des plus intéressantes d’autant que la garantie, la voiture de remplacement et l’entretien sont inclus.

Quant à cette version d’ID.3, son essai nous avait séduits lors de son lancement.