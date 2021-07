Volkswagen met fin au Sharan

Une fin de carrière discrète. Depuis quelques jours, le Sharan n'apparaît plus dans le configurateur français de Volkswagen. Cette seconde génération, lancée en 2010, n'aura pas de suite directe. La marque n'a donc plus qu'un seul monospace dans sa gamme, le Touran, la Golf Sportsvan ayant aussi été retirée de la vente en début d'année. On connaît les fautifs : les SUV bien sûr ! Ce sont d'ailleurs les grands monospaces qui ont été les premières victimes de la mode des baroudeurs.

PSA et Fiat avaient notamment mis fin à leurs modèles en 2014. La même année, Renault a donné une dernière chance à l'Espace, en lui donnant toutefois des airs de crossover… et il est déjà acté que le modèle ne sera pas remplacé, du moins sous cette formule. Dans le genre grands monospaces "traditionnels", il reste les Ford S-Max et Galaxy.

La clientèle familiale de Volkswagen va devoir se tourner vers d'autres produits, avec par exemple le Tiguan Allspace, doté en série de 7 places. Surtout, la relève indirecte du Sharan va être le tout nouveau Multivan, présenté récemment. Comme chez d'autres marques, le nouveau grand monospace est le "combispace". Grandement modernisé, le Multivan sera proposé en hybride rechargeable.

En attendant le lancement du Multivan, il y a assurément des Sharan en stock sur lesquels les vendeurs seront généreux.