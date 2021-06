Volkswagen organise un rassemblement de vans en France

Boosté par le contexte sanitaire, le van est la nouvelle star des vacanciers. Mais si certains le découvrent tout juste, il a des adeptes depuis des décennies. Le Combi, le plus emblématique des vans, clairement à l'origine d'un style de vie, est né en 1947 ! Avec lui, et ses descendants, des générations ont pu découvrir le monde de manière libre et économique.

Dans les années 1980, le Combi est devenu California, un nom toujours employé de nos jours pour une gamme complète. Et c'est cette appellation qui sert à baptiser le premier festival organisé par Volkswagen dédié à la "van life" en France. Ce rassemblement aura lieu les 2 et 3 octobre à Lacanau, bastion des amateurs de van. Selon les mots de la marque, les participants se retrouveront isolés du monde, au cœur d’une pinède landaise, dans un lieu véritablement conçu pour l’évasion.

Volkswagen promet un programme riche, avec des activités "aventures" et nautiques pour les enfants et les adultes ou encore un concert de Synapson. Il y aura aussi l'élection du plus beau van, l'exposition des nouveautés de la marque (dont le nouveau Caddy California), des stands pour se fournir en accessoires et pièces détachées…

Plus de 300 vans sont attendus. Le nombre de places sera toutefois limité. Ouverture des inscriptions sur un site dédié à partir de la fin juin.