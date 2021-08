Volkswagen stoppe certaines commandes de l'ID.3 d'entrée de gamme

Alors que Toyota annonce réduire de 40 % sa production totale mondiale au mois de septembre pour cause de manque de semi-conducteurs, Volkswagen a déjà retiré la version la moins chère de l'ID.3 au catalogue en Allemagne, pour les mêmes raisons.

Et cela change beaucoup de choses pour les Allemands puisque le ticket d'entrée de l'ID.3 passe de 31 960 à... 35 460 € ! En effet, la version "Pure" et sa petite batterie de 45 kWh permettaient à certains d'accéder à l'électrique Volkswagen sans casser la tirelire, d'autant plus que le gouvernement allemand donne droit également à des bonus et incitations fiscales.

"En raison des goulots d'étranglement actuels dans les semi-conducteurs, il existe actuellement une disponibilité limitée de divers modèles d'entrée de gamme. Étant donné que ces versions sont généralement rarement choisies par les clients, Volkswagen a décidé de réduire temporairement l'offre", a déclaré Volkswagen.

C'est donc un choix stratégique de la part de Volkswagen qui préfère évidemment privilégier les variantes à plus haute rentabilité.