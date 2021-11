Volkswagen T-Roc restylé : prix à partir de 27 990 €

Le choix des moteurs

Pas de bouleversement sous le capot du T-Roc, il n'y a toujours pas d'hybridation au programme. On retrouve pour l'entrée de gamme essence le petit 1.0 TSI de 110 ch. Puis il y a le 1.5 TSI de 150 ch, disponible en option avec la boîte DSG 7 rapports. Le T-Roc ne renonce pas encore au diesel, avec le 2.0 TDI décliné en 115 et 150 ch. Ce dernier est proposé en DSG 7 et en quatre roues motrices 4MOTION.

L'offre sera complétée rapidement avec la version sportive R, dotée du 2.0 TSI de 300 ch, DSG 7 et 4MOTION.

Les finitions et principaux équipements de série

Life : jantes 16 pouces, phares LED avec feux de jour circulaires, freinage d'urgence autonome, feux de route automatiques, détecteur de fatigue, aide au maintien dans la file, clim auto bizone tactile, instrumentation numérique, régulateur adaptatif, rétros électriques et dégivrants, radio avec écran tactile 8 pouces, aide aux créneaux.

: jantes 16 pouces, phares LED avec feux de jour circulaires, freinage d'urgence autonome, feux de route automatiques, détecteur de fatigue, aide au maintien dans la file, clim auto bizone tactile, instrumentation numérique, régulateur adaptatif, rétros électriques et dégivrants, radio avec écran tactile 8 pouces, aide aux créneaux. Style : Life + jantes 17 pouces, surveillance des angles morts, reconnaissance des panneaux, caméra de recul, navigation, conduite semi-autonome Travel Assist.

: Life + jantes 17 pouces, surveillance des angles morts, reconnaissance des panneaux, caméra de recul, navigation, conduite semi-autonome Travel Assist. Style Exclusive : Style + jantes 18 pouces, phares Matrix LED, hayon électrique, sièges avant chauffants, toit ouvrant en verre, sellerie cuir.

: Style + jantes 18 pouces, phares Matrix LED, hayon électrique, sièges avant chauffants, toit ouvrant en verre, sellerie cuir. R-Line : Life + jantes 18 pouces, boucliers spécifiques, conduite semi-autonome, caméra de recul, châssis sport, sélection profil de conduite, surveillance des angles morts, navigation.

Les prix

Life Style Style Exclusive R-Line Essence 1.0 TSI 110 ch BVM6 27.990 € - - - Essence 1.5 TSI 150 ch BVM6 30.430 € 32.650 € 37.470 € 36.780 € Essence 1.5 TSI 150 ch DSG7 32.560 € 34.780 € 39.600 € 38.910 € Diesel 2.0 TDI 115 ch BVM6 32.260 € - - - Diesel 2.0 TDI 150 ch DSG7 36.470 € 38.690 € 43.510 € 42.820 € Diesel 2.0 TDI 150 ch DSG7 4MOTION - 40.790 € 45.610 € -

T-Roc Cabriolet

Le cabriolet se contente de deux moteurs essence, le 110 ch et le 150 ch, ce dernier ayant d'office la boîte DSG 7 rapports. Il y a aussi deux finitions, Style et R-Line.