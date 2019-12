Volkswagen imagine un robot pour recharger les voitures électriques

Si tu ne vas pas à la borne, la borne ira à toi ! Volkswagen a dévoilé un concept inédit pour refaire le plein des voitures électriques : des robots autonomes de recharge. Ils iront donc jusqu'à la voiture, ce qui fait qu'il n'y aura plus besoin de trouver une place dédiée avec une prise.

Le processus est entièrement automatisé : de l’ouverture du volet de la prise jusqu’au branchement, puis au débranchement, il n'y a pas d'intervention humaine. Le top départ de l'opération peut se faire via un smartphone ou depuis le véhicule.

Le robot, bourré de capteurs et caméras, apporte une remorque dotée du dispositif de stockage d’énergie mobile jusqu'à la voiture et fait la connexion. Il part ensuite s'occuper d'autres autos et revient une fois la recharge terminée pour ranger le dispositif de recharge ! Les "wagons-batterie" ont une capacité maximale d'environ 25 kWh. Le système permet une charge rapide en courant continu allant jusqu’à 50 kW par véhicule.

Gros atout de ce système : il permet de faciliter les recharges dans les parkings à plusieurs niveaux, notamment les souterrains. Mark Moller, Directeur du Développement chez Volkswagen Group Components, souligne : "Avec ce système, il est possible d’électrifier pratiquement tous les parkings sans utiliser d’infrastructures individuelles complexes".

C'est pour l'instant un prototype, sans date de commercialisation fixée.