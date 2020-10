Volkswagen Up!: enfin branchée! - Salon de l'auto Caradisiac

La petite Volkswagen Up ! fêtera bientôt ses 10 ans d’existence, longévité assez rare dans l’automobile. Sa gamme se réduit d’ailleurs désormais à deux motorisations thermiques, à savoir le 1.0 60 ch et le 1.0 TSI de 115 animant la version GTI, tous deux accouplés à des boîtes de vitesses manuelles (à 6 rapports pour la version sportive).

Longue de 3,60 m., forte d'une excellente visibilité périphérique et d'un faible diamètre de braquage, la Up ! fait merveille en ville. On se faufile aisément et on se gare dans un mouchoir de poche, tout en profitant d’un excellent niveau de confort.

Mais la version la plus intéressante du lot carbure à l'électricité. Avec son moteur électrique de 83 ch (couple de 212 Nm) et une batterie d'une capacité de 36,8 kWh, l'e-Up! offre 260 km d’autonomie…qu’il est tout à fait possible d’améliorer en adoptant une éco-conduite scrupuleuse.

Au volant de la Skoda e-Citigo, modèle qui partage sa définition technique avec l’e-Up, Caradisiac a en effet atteint 400 km en une charge dans le cadre de ses tests « le périphérique jusqu’à la panne ». Une véritable réussite technique, donc, et qui reste relativement accessible d’un point de vue financier. Avec le bonus de 7 000 €, l’e-Up sera vôtre pour moins de 17 000 €.

Fiabilité: que vaut la VW Up! en occasion?

Fiabilité de la Volkswagen UP! : que vaut le modèle en occasion ?

La Volkswagen Up! en occasion Prix de la VW Up! neuve: de 14 020 à 19 330 € (hors e-Up!) Prix de la VW Up! d'occasion: de 4 000 € à 17 500 € Plus de 680 annonces de Volkswagen Up! et Up! GTI d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Globalement, on peut dire que la Up! ne connaît que peu de soucis de fiabilité. En fait, elle n'en expérimente qu'un seul qui soit véritablement grave et récurrent, celui qui touche les boîtes de vitesses. Heureusement, Volkswagen assume bien ce défaut et a remplacé pratiquement toutes les pièces sous garantie. Il a rarement fallu insister. Il faut dire que ce défaut est général apparu rapidement dans la vie du modèle. Pour le reste ce sont des petits aléas sans grande gravité. Du coup, si la boîte va bien, aucune contre-indication à l'achat d'un modèle d'occasion.

