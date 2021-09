Volkswagen veut casser les codes sur ses électriques en louant... des sorties de leasing

Vous le savez sans doute, la valeur d'un véhicule électrique tient avant tout à sa batterie. Et Volkswagen en est bien conscient. Le groupe allemand étudie un schéma commercial totalement inédit aujourd'hui, qui lui permettrait de remettre en leasing des véhicules déjà sortants de location. Une, voire deux fois supplémentaires histoire d'aller au bout de la durée de vie de l'auto, et garder ainsi la batterie au terme de ces leasings successifs afin de la recycler.

"La durée de vie d'une batterie est disons de 350 000 km et 1000 cycles. La batterie a ainsi de grandes chances de durer plus longtemps que le véhicule, et nous voulons garder la main sur ces batteries", a confirmé Herbert Diess, le PDG de Volkswagen, à nos confrères d'Automotive News Europe.

Pour Volkswagen, l'objectif est de réutiliser la batterie en bout de chaîne pour la recycler, ou pour un usage de stockage en dehors d'une automobile. Mais le client pourra aussi bénéficier de cette stratégie, puisqu'elle devrait assurer une valeur résiduelle réelle (en fin de vie) bien supérieure à celle d'un véhicule thermique. Ce qui permettra ainsi de proposer des leasings de deuxième et troisième stades accessibles, même si l'auto n'est pas neuve et que la batterie est usée.

Volkswagen table sur un véhicule qui resterait entre les mains des derniers locataires pour environ 8 ans, après quoi la marque récupère l'auto en sortie de dernier leasing, en extrait la batterie, puis recycle le reste de l'auto. Herbert Diess souhaiterait ainsi que Volkswagen "garde ses batteries pour toujours".