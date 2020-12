Volkswagen voit l'arrivée d'Apple d'un bon oeil

L'arrivée d'Apple dans l'échiquier automobile est une arlésienne qui dure depuis 2014, date des prémices du fameux projet Titan, lancé par le géant américain. Mais depuis, entre les périodes de silence radio et d'annonce d'annulation pure et simple, on ne peut pas dire que la voiture à la pomme ait franchement progressé. Pourtant, l'agence de presse Reuters annonce maintenant que le projet de voiture est toujours vivant chez Apple et qu'il pourrait voir le jour en 2024.

Pour le patron du groupe Volkswagen, l'arrivée d'Apple serait un bon signe : "nous avons hâte d'avoir de nouveaux concurrents qui vont certainement accélérer le changement dans notre industrie, et amener de nouvelles compétences".

Cette réaction n'est pas une surprise puisque Diess est un fervent partisan de la transition du monde automobile vers les technologies et l'électrification. Il s'est d'ailleurs heurté ces derniers mois à l'hostilité d'une partie du comité directeur de Volkswagen, qui ne voyait pas d'un bon oeil un patron désireux de chambouler la culture très conservatrice d'entreprise en Allemagne.

Diess a pourtant été adoubé tout récemment de manière officielle par vote au sein du comité sur ses choix stratégiques, même s'il n'a pas obtenu de renouvellement de son contrat, qui court jusqu'en 2023. Il aura alors 65 ans.