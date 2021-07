Volvo : de nouveaux noms pour les prochains modèles

Le remplaçant du XC90 ne se nommera pas XC90. Ce ne sera pas non plus XC100, comme certains l'ont imaginé, en lien avec une nouvelle montée en gamme. Volvo va changer toute sa nomenclature, avec une petite révolution : la fin des appellations alphanumériques. Oubliez donc les S pour les berlines, les V pour les breaks, les XC pour les SUV et les C pour les coupés et compactes, avec un nombre qui symbolise la taille.

Hakan Samuelsson, patron de la marque, a confirmé le fait que les prochaines Volvo auront un nom, un vrai, "comme vous donnez un nom à un nouveau-né". Une comparaison qui ne doit rien au hasard, car pour lui le changement de nomenclature coïncide avec un nouveau départ du constructeur, celui qui va mener Volvo à devenir un constructeur 100 % électrique d'ici la fin de la décennie.

Le remplaçant du XC90 sera ainsi électrique, il a été préfiguré par le concept Recharge, dévoilé il y a quelques semaines. Recharge ne sera toutefois pas le nom du modèle de série. Hakan Samuelsson a indiqué que le nom du véhicule n'a pas encore été choisi.

Volvo se démarque ainsi, la tendance des constructeurs pour leur nouvelle gamme électrique étant aux chiffres et aux lettres. Il y a la famille ID chez Volkswagen, i chez BMW, EQ chez Mercedes ou encore EV chez Kia.