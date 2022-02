Volvo : du nouveau pour les XC60 et XC90

On le pense en fin de carrière, mais le XC90 profite d'une mise à jour technologique, preuve qu'il n'est pas encore en pré-retraite. Le plus gros SUV de Volvo vient de recevoir le système d'infodivertissement fonctionnant sous Android, développé conjointement avec Google.

Le conducteur et les passagers peuvent profiter des fonctionnalités embarquées de la firme américaine, comme son assistant vocal, sa navigation Maps ou d'autres applications à trouver dans le Play Store. En série, dès la base, il y a un abonnement de quatre ans à ces services. De plus, le XC90 gagne la mise à jour à distance, ce qui lui permet de profiter d'améliorations après sa sortie d'usine.

Par ailleurs, l'arsenal sécuritaire est amélioré avec une mise à jour des capteurs utilisés. Le XC90 va ainsi prévenir ou atténuer les collisions par des interventions de freinage ciblées sur une large plage de vitesses.

Chez nous, le XC90 reste proposé avec un bloc diesel micro-hybride B5 ou la version hybride rechargable T8 AWD.

De son côté, le XC60, qui avait été restylé début 2021, profitait déjà des services Google, mais ils sont désormais de série dès la base (avec l'abonnement de quatre ans). Le SUV familial change de gamme, adoptant les nouvelles appellations inaugurées en début d'année par les C40 et XC40. Les finitions Plus et Ultimae laissent le choix entre un style avec décors extérieurs chromés ou décors extérieurs noirs.

La nouvelle gamme XC60

Start Plus Ultimae Polestar Diesel B4 197 ch BVA 8 55.730 € 58.680 € 66.280 € Diesel B5 235 ch BVA 8 4x4 73.030 € Hybride rechargeable T6 380 ch BVA 8 4x4 68.630 € 70.980 € 76.730 € Hybride rechargeable T8 455 ch BVA 8 4x4 79.730 € 83.980 €

La nouvelle gamme XC90