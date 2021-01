Votre nouvelle Toyota Yaris ne sera peut-être pas made in France

C'était prévu : le 1er janvier, Toyota a pris le contrôle de l'usine tchèque qu'il avait créée avec PSA. Le français et le japonais s'étaient associés en 2002 dans le but de concevoir et de produire ensemble des petites citadines. Les Citroën C1, Peugeot 107 et Toyota Aygo étaient nées en 2005. La deuxième génération du trio est apparue en 2014.

Mais PSA a souhaité mettre fin à ce partenariat. Les deux parties s'étaient mises d'accord dès fin 2018, Toyota décidant de racheter les parts du groupe français. L'usine TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) située dans la ville de Kolin est donc devenue au Nouvel An l'usine TMMCZ (Toyota Motor Manufacturing Czech Republic.)

Le japonais va toutefois continuer de produire pendant quelques mois les C1 et 108, dont la génération actuelle doit partir à la retraite d'ici la fin d'année, en même temps que l'Aygo 2. Et Toyota prépare de son côté une troisième Aygo, dont les premiers prototypes ont été aperçus en décembre.

Celle-ci sera basée sur la nouvelle plate-forme des petits modèles de l'asiatique, inaugurée par la Yaris 4. Et justement, Toyota confirme que l'usine de Kolin assemblera bientôt dans quelques mois la Yaris. En Europe, celle-ci ne sera donc plus seulement made in France.

Toyota indique que c'est pour répondre à la demande croissante pour la Yaris. La raison est aussi le fait que l'usine française va bientôt assembler le dérivé SUV de la citadine, la Yaris Cross. Et la marque a beau avoir investi 300 millions d'euros depuis janvier 2018 pour agrandir les capacités de l'usine, avec une capacité portée à 300 000 unités par an, celle-ci ne pourra pas assurer l'assemblage de toutes les Yaris et Yaris Cross. Le surplus de citadines sera donc envoyé à l'Est.

La question que l'on se pose maintenant est la suivante : le client français sera-t-il assuré d'avoir un véhicule made in France ? C'est en effet un argument de vente important, que la marque met bien en avant dans ses campagnes de communication. France est même le nom d'une finition de la voiture. Et nombreux sont les clients qui optent aussi pour ce modèle parce qu'il est produit chez nous, alors que les Citroën C3, Peugeot 208 et Renault Clio ne sont plus du tout assemblées en France.

Interrogé à ce sujet, Toyota nous a dit qu'il est encore trop tôt pour savoir si la France n'aura que des Yaris made in France, car "la répartition d’approvisionnement des marchés entre les deux sites de production n’a pas encore été déterminée." Il n'est donc pas encore certains que la Yaris que vous commanderez dans quelques mois sera fabriquée dans le Nord.