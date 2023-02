"Votre SUV tue" : un couple de jeunes Parisiens interpellé pour 200 véhicules aux pneus crevés

Les faits remontent au mois d’octobre 2022. A Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, de nombreux propriétaires retrouvent alors leurs SUV avec les pneus crevés. Garés en ville, les véhicules en question avaient tous droit à un petit papier avec écrit « Votre SUV tue » laissé sous l’essuie-glace. Une cinquantaine de victimes ont porté plainte suite à ces actes de malveillance, revendiqués par le groupe « Les Dégonfleurs de pneus » via la création d’un compte Twitter et militant pour l’interdiction des SUV, cibles préférées des activistes opposés à l’automobile.

Après les dépôts de plainte, une enquête de police a été menée sur le sujet. Grâce notamment à l’analyse des données informatiques derrière le compte Twitter des « Dégonfleurs de pneus » et la surveillance des téléphones portables des deux suspects, les fonctionnaires ont remonté la trace d’un couple de deux jeunes Parisiens. Convoqué par la police, le couple s’est rendu de lui-même au commissariat de Sèvres dans les Hauts-de-Seine.

Remis en liberté

Interpellé ce lundi 13 février pour les actes de crevaison des pneus de plus de 200 véhicules dans la région et identifiés notamment grâce à l’aide de caméras de vidéo-surveillance, le couple a été remis en liberté. On ignore quelles sanctions risquent les deux jeunes adultes pour ces actes de malveillance.

Source : Actu.fr