Vous auriez acheté ces voitures il y a dix ans, vous seriez beaucoup plus riches

On convient souvent que la crise des subprimes, en 2008, a marqué le coup d’envoi de l’envolée des cours des voitures de collection. Pourquoi ? Parce qu'elles ont joué le rôle de valeur-refuge. De plus, contrairement à ce qu’il s’est passé à la fin des années 80, on n’a pas eu ici affaire à une bulle spéculative puisque les valeurs sont depuis restées à un niveau globalement élevé, malgré un tassement observé à partir de 2016 sur certaines stars. Le marché est donc solide et structuré.

Dans le détail, on observe encore des prises de valeur impressionnantes ces dernières années, de quoi donner des regrets de ne pas avoir franchi le pas vers la collection. Elles concernent surtout des autos des années 90/2000, à cause d'une part du rajeunissement de la clientèle, de l'autre du rejet de autos électrifiées. Conséquence, cela engendre un regain d’intérêt pour des modèles récents et puissants mais encore relativement traditionnels mécaniquement, comme les BMW à 6-cylindres atmo. Le même phénomène se produit pour les petites sportives, car celles-ci sont en voie de disparition.

Ici, nous allons nous intéresser à des autos qui, initialement, se dénichaient à moins de 50 000 € voici dix ans, pas des engins au prix délirant comme la Ferrari 250 GTO….

Ferrari Testarossa (1984 – 1991)

Mais oui, en 2013, on trouvait encore des Ferrari Testarossa en très bel état pour 45 000 €. Une supercar spectaculaire, arborant le cheval cabré et nantie d’un fabuleux 12-cylindres à plat de 390 ch, c’était presque cadeau à ce tarif. Surtout, les variantes « monospecchio » à rétro unique surélevé et « monodado » (jantes à écrou central), très recherchées aujourd’hui, coûtaient à peine plus : 50 000 €.

Cote actuelle : 120 000 €, soit + 70 000 €

Toyota Supra Mk IV (1993 – 2002)

Dans les années 90, les constructeurs japonais ont consacré leur fabuleuse montée en puissance technologiques en lançant une série de super-sportives : Honda NSX, Nissan 300 ZX et Toyota Supra Biturbo (330 ch). Cette dernière, vu la capacité de son moteur à encaisser d’énormes préparations, est devenue la star des « tuners ». Pour le meilleur et pour le pire, sa cote étant tombée drastiquement. En 2013, une belle auto partait pour 15 000 €.

Cote actuelle : 80 000 €, soit + 65 000 €.

BMW 850 CSI (1992 – 1996)

Vaisseau-amiral de BMW, la Série 8 manifestait la volonté du constructeur bavarois d’aller se frotter au monde de l’hyperluxe. Extrêmement sophistiqué, ce coupé a initialement manqué de fiabilité, ce qui a fini par lui valoir une énorme décote. Même pour sa version CSI, presque une M8 avec son V12 de 380 ch. En 2013, on la trouvait encore à 15 000 €.

Cote actuelle : 75 000 €, soit + 60 000 €.

Audi Quattro (1980 – 1989)

L’Audi Quattro a énormément fait parler d’elle à sa sortie. Elle introduisait la transmission intégrale en rallye groupe 4, dont elle a gagné le championnat du monde. Avec son 5-cylindres turbo de 200 ch, la version de série marchait fort ! Chère et exclusive, elle a aussi énormément contribué à l’image de marque de son constructeur. Succès commercial, elle existe donc en grand nombre, et en 2013, on en trouvait de belles à 15 000 €.

Cote actuelle : 60 000 €, soit + 45 000 €

BMW M3 E30 (1986 – 1991)

Conçue d’abord pour homologuer sur route une voiture de course, la BMW M3 se contente d’un 4-cylindres atmo. Celui-ci n’a rien de souffreteux, puisque cubant 2,3 l, il atteint tout de même 195 ch. Comme le châssis est réglé magnifiquement, la M3 est très efficace. Et ultra-fiable ! Voici dix ans, elle s’échangeait contre 15 000 €.

Cote actuelle : 60 000 €, soit + 45 000 €

Renault Clio V6 (2000 – 2005)

Dernière Renault délirante, dans la lignée de la R5 Turbo, la Clio V6 laissé pantois avec son 2,9 l de 230 ch en position centrale arrière. Mal foutue initialement, elle devient vraiment homogène en phase 2, à la cavalerie portée à 255 ch. Puissance record pour une citadine ! En 2013, il fallait débourser 30 000 € pour une belle auto de deuxième série.

Cote actuelle : 65 000 €, soit + 35 000 €.

Ferrari 456 GT (1993 – 2003)

Ligne de diva, V12 atmo fabuleusement performant et musical, quatre vraies places pour voyager en famille : la Ferrari 456 GT concilie l’inconciliable. Cela dit, ses frais de maintenance stratosphériques ont limité initialement sa prise de valeur. Ainsi, en 2013, on en trouvait de belles à 35 000 €, en boîte manuelle. Mais c’est fini…

Cote actuelle : 65 000 €, soit + 30 000 €.

Porsche 996 Turbo (1999 – 2005)

Oui, voici dix ans, pour 25 000 €, on pouvait s’offrir une Porsche 996 Turbo qui, avec ses 420 ch, vous emmenait à plus de 300 km/h tout en gratifiant d’accélérations ahurissantes. Et ce, sans sacrifier la facilité de conduite, la bête se parant d’une transmission intégrale. Des performances de supercar au prix d’une Clio RS…

Cote actuelle : 55 000 €, soit + 30 000 €.

Citroën SM (1970 - 1975)

Elle avait tout pour elle, celle belle Citroën. Ligne incroyable, qualités routières hors pair, technologie de haut niveau, moteur noble et performant... Sauf la fiabilité ! Les ventes se sont vite effondrées, phénomène encore aggravé par la crise pétrolière de 1973. La cote est longtemps restée basse, jusqu'à ce que l'étranger redécouvre cette française d'exception. Conséquence, la valeur a commencé à remonter dans les années 2010. En 2013, on trouvait encore de beaux exemplaires à 15 000 €.

Cote actuelle : 45 000 €, soit + 30 000 €

Lancia Delta Integrale (1987 – 1991)

Entrée dans la légende grâce à ses 5 titres consécutifs de championne du monde des rallyes, la Lancia Delta Integrale peut être considérée comme la première des super-compactes. Nantie d’un 2,0 l turbo de 185 ch et d’une transmission intégrale, l’italienne se montre plus efficace que jamais. En 2013, une très belle auto se payait 9 000 €…

Cote actuelle : 35 000 €, soit + 26 000 €

Peugeot 405 T16 (1993 – 1995)

Vous l’aviez oublié celle-ci, non ? Forte d’un 2,0 l turbo de 220 ch, d’une transmission intégrale et d’une suspension arrière hydropneumatique, la Peugeot 405 T16 conciliait très hautes performances et comportement routier d’exception. Elle a même inauguré le turbo à géométrie variable sur un moteur à essence. On la trouvait en 2013 à 8 000 €, en très bon état…

Cote actuelle : 30 000 €, soit + 22 000 €.

Renault 5 Alpine Turbo (1981 – 1984)

Evolution ultime de la Renault 5 de route (pas la Turbo donc), l’Alpine Turbo se signale par son 1,4 l turbo de 110 ch. Capable de 190 km/h, elle ne plaisante plus, en remontrant largement face au chrono à la VW Golf GTI. Seulement, elle se révèle délicate à conduire. En 2013, n’intéressant pas grand-monde, elle se négociait à 4 000 € en très bon état.

Cote actuelle : 20 000 €, soit + 16 000 €.

Citroën Xantia V6 Activa (1997 – 2001)

Sous sa ligne fine et plaisante, la Xantia cache une très haute technologie, surtout en version Activa. En effet, sa suspension hydraulique se dote du redoutable dispositif anti-roulis SC-CAR, qui autorise des vitesses en virage exceptionnelles. Et avec le V6 ES9, elle passe les 230 km/h. Voici dix ans, une belle auto de moins de 100 000 km se négociait à 4 500 €.

Cote actuelle : 20 000 €, soit + 15 500 €.

Peugeot 205 GTI 1.6 (1984 – 1992)

Phénomène à sa sortie en 1984, la Peugeot 205 GTI a épousé comme aucune autre la mode des petites sportives dans les années 80. Puis, dans la décennie 90, sa cote s’est effondrée, durablement qui plus est. Récemment, on s’est réintéressé à elle, tant les beaux exemplaires s’étaient raréfiés. Mais, en 2013, 5 000 € suffisaient à s’offrir une très belle auto.

Cote actuelle : 16 000 €, soit + 11 000 €.

Fiat Ritmo Abarth (1981 – 1987)

La Fiat Ritmo Abarth, on l’a longtemps méprisée, par la faute de son blason et de sa ligne sans charme. Mais sous le capot, pardon, c’est un moteur d’anthologie qui trône, un 2,0 l double arbre offrant de 125 à 130 ch. Résultat, des chronos à faire pâlir une VW Golf GTI et une rage mécanique ahurissante. Voici dix ans, elle se dénichait à 4 000 €.

Cote actuelle : 15 000 €, soit + 11 000 €.