Vous pouvez rouler sur les voies réservées aux jeux olympiques de Paris

Crédit photo : MaxPPP

C’était l’un des éléments majeurs qui gênaient la circulation routière dans le Grand Paris depuis le milieu du mois de juillet, en même temps que la fermeture de nombreux axes : la mise en place de voies réservées aux membres accrédités sur les routes du périphérique autoroutier parisien pour les jeux olympiques 2024, qui se sont terminés le dimanche 11 août dernier.

De façon assez logique, on apprend que la plupart de ces voies réservées aux jeux olympiques de Paris 2024 redeviennent accessibles à tous à partir de ce mercredi 14 août avant d’être à nouveau interdites pour les jeux paralympiques 2024, organisés du 28 août au 8 septembre 2024.

Sont concernées celles situées sur l’A4 entre Collégien et la porte de Bercy (qui sera de nouveau « fermée » du 30 août au 8 septembre), l’A12 entre Rocquencourt et Montigny le Bretonneux (fermée du 27 août au 8 septembre), l’A13 entre Saint-Cloud et Rocquencourt (interdite du 27 août au 8 septembre), la RN13 entre Porte Maillot et La Défense (fermée du 27 août au 8 septembre), le périphérique parisien (fermée du 22 août au 11 septembre) et le boulevard circulaire de La Défense (fermée du 22 août au 11 septembre).

Trois autres voies restent interdites entre les jeux

Les voies situées sur l’A1 entre l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et porte de la Chapelle, mais aussi celles de l’A86, l’A104 entre Collégien et Saint-Thibault-des-Vignes restent interdites pendant cette période de battement entre les jeux olympiques et les jeux paralympique, tout comme les voies installées sur certains boulevards dans Paris intra-muros.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

L’activation de ces voies devrait permettre de limiter un peu les bouchons en région parisienne pendant le grand week-end de chassé-croisé qui s’annonce.