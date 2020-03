Walter Röhrl roule en Porsche 356... turbo

Lancia, Audi, Porsche... Walter Röhrl en aura connu, des mécaniques différentes ! Aujourd'hui à la retraite, le géant allemand se pavane dans une sublime Porsche 356 qui a des mensurations et une histoire assez inédites. Les plus habitués du modèle reconnaîtront des hanches plus larges qu'à l'origine et quelques détails esthétiques (dont l'échappement) qui laissent penser que ce qui se cache sous cette robe "gris ardoise" est tout sauf un quatre cylindres atmosphérique.

L'auto appartenait à un mécanicien aéronautique, fondateur du registre australien des Porsche 356. L'homme avait acheté l'auto pour en faire un projet un peu spécial : remplacer le moteur d'origine par un bloc de 930 Turbo. Rien que ça ! Le six cylindres 3.0 suralimenté de 260 ch a trouvé sa place (non sans de lourdes modifications) sous le capot arrière de la belle. Le propriétaire disparu malheureusement avant de pouvoir terminer la restauration, qui sera complétée par Diez Classic.

L'auto, convertie avec le volant à gauche, a par la suite été essayée par Walter Rörhl qui annonce avoir été "sceptique" au départ... avant d'être totalement séduit au point d'acheter l'auto pour son plaisir personnel. Un superbe engin à découvrir en vidéo.