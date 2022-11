Waze met à contribution ses utilisateurs

Devenue incontournable au fils des années, l’application de guidage Waze se veut également de plus en plus immersive pour accompagner les automobilistes dans leurs déplacements quotidiens.

Après avoir lancé il y a quelques mois une consultation auprès des internautes, trois accents ont finalement été retenus pour énoncer les informations de guidage : ch’ti, provençal et toulousain. Il est donc désormais possible de se faire guider par une voix marquée d’un ces accents régionaux.

Aujourd’hui, Waze pousse encore plus loin l’immersion avec la possibilité donnée aux utilisateurs d’améliorer la prononciation des noms de rues.

Depuis le 28 novembre et ce jusqu’au 12 décembre prochain, il est donc possible de signaler les erreurs de prononciations des noms de rue tout en soumettant leurs corrections via un formulaire ou les différents réseaux sociaux de l’application (Facebook et Twitter). Grâce aux retours obtenus, Waze lancera une nouvelle version de sa voix de guidage française, Vanessa, améliorant ainsi les instructions de navigation.

« Nous sommes ravis de lancer cette campagne qui s’inscrit dans la volonté de Waze d’être toujours plus proche de sa communauté. Depuis 2020, Waze a effectué plus de 170 mises à jour de sa synthèse vocale, “Vanessa”, grâce aux retours de nos utilisateurs » a ainsi déclaré Jérôme Marty, Country Manager France chez Waze.