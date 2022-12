Waze va indiquer les routes dangereuses

Il y a quelques jours, Renault et Waze annonçaient en premier la disponibilité de l’application communautaire dans les voitures de la marque au losange, intégrée directement à l’ordinateur de l’auto et non plus simplement sur smartphone. Mais Waze prépare aussi une autre nouveauté, qui profitera à l’ensemble des utilisateurs.

C’est à Israël que cette nouvelle fonctionnalité fait actuellement ses débuts dans une version « bêta ». La fonction « Black Sport Alert » avertit les utilisateurs de Waze lorsqu’ils se situent sur une portion de route dangereuse. Pour cela, l’application se base sur le nombre d’accidents indiqués tous les jours par ses utilisateurs. Lorsqu’elle détecte une zone où ces accidents reportés sont nombreux, elle l’identifie automatiquement comme une portion de route dangereuse.

Utile ?

Si la version « bêta » de cette nouvelle fonction fait la preuve de son utilité à Israël, on la retrouvera vite dans les autres pays du globe. En théorie, le système permettra peut-être d’attirer l’attention des automobilistes lorsqu’ils arrivent sur des portions dangereuses, par exemple celles où les ralentissements sont fréquents et que les accidents dus à la distraction sont courants.