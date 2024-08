Connaissez-vous Wreckfest ? Il s'agit d'après les commentaires publiés sur l'espace communauté de la plateforme Steam du jeu de course automobile le plus sous-côté jamais produit. Car sous ses airs de Destruction Derby très typé arcade, il s'agit en réalité d'un titre mêlant fun, crashs et conduite à la carte. Et bonne nouvelle pour les amateurs du genre, un deuxième volet se profile.

Les séquences de la première bande-annonce diffusée sur la toile ne donnent pas beaucoup d'informations concernant Wreckfest 2. Les images montrent néanmoins qu'un large panel de sportives américaines façon muscle car seront encore de la partie, que les carrosseries déformables à l'infini produiront des effets réussis tandis que les courses portière contre portière agrémenteront le lot. Une voix off dramatique aussi nécessaire qu'un coup de polish sur une voiture de demolition derby agrémente cela.

La même recette ?

L'écran de fin ne donne pas la date de sortie. Il révèle néanmoins que Wreckfest 2 déboulera comme l'édition précédente sur plusieurs supports. La liste comprend pour l'instant la Playstation 5, les Xbox X et S ainsi que le PC. Le premier épisode permet pour rappel aussi de se lancer sur mobile avec d'impressionnants effets graphiques dignes de la Playstation 3.

Wreckfest 2 dans les starting-blocks

Un premier volet réussi

Pour rappel, Wreckfest premier du nom propose des courses de rue, sur circuit, dans des arènes en huit et dans des zones fermées pour une partie façon dernier survivant. Les serveurs du mode multijoueur comprennent encore de nombreux adeptes grâce aux réglages permettant de choisir entre une approche purement arcade ou des courses plutôt axées simulation dans lesquelles le coup de portière de trop ou le freinage raté dans les arbres ne vous permettront pas d'aller jusqu'à la fin. Bref, Wreckfest 2 promet de prolonger l'aventure. Il est d'or est déjà possible de le mettre dans sa "liste de souhaits" sur la plateforme Steam. Un tarif d'environ 70 euros est attendu à sa sortie tout comme un mode multijoueur local en écran partagé.