Est-ce un honneur de rouler dans une auto signée d'un grand peintre ? "Ce serait le cas, si la voiture était bien dessinée" affirme Yolande. Même si son Citroën C3 Picasso, avec son style de coffre-fort, n'est pas le pire des modèles de cette curieuse lignée de minispaces, qui, telle le Renault Modus ou le Peugeot 1007, ont fleuri dans les années 2 000.

dailymotion Yolande et son Citroën C3 Picasso presque au bout de sa vie (l'auto des voisins)

Reste que cette prof de danse n'est pas guidée par des choix esthétiques au moment d'acheter une voiture. "Il faut qu'elle soit efficace et capable de me trimbaler moi, mon compagnon, nos trois enfants et le chien". Et qu'en plus, elle ne coûte pas cher à l'achat et soit capable d'avaler les kilomètres.

Une auto peu kilométrée pour 2 000 euros

Une difficile équation qu'elle a résolue en 2019, en achetant ce C3. Il avait 90 000 km et s'affichait à 6 000 euros. Mais grâce à une prime à la conversion de l'époque, elle s'est débarrassée de sa Renault Twingo "beaucoup plus jolie" pour 4 000 euros. Résultat des courses : une auto relativement peu kilométrée, équipée d'un HDI de 90 ch pour 2 000 euros.

Mais la belle affaire a vieilli. l'école de danse ou travaille Yolande se trouve à 50 km de chez elle. Résultat : 5 ans après son acquisition, le minispace totalise 240 000 km. "On a aussi pas mal voyagé". Et embarqué les surfs sur les barres de toit lors des vacances.

Inévitablement, en vieillissant, le C3 a montré des signes de fatigue, pas vraiment anormaux étant donné son kilométrage. Hormis les pneus, Yolande a dû changer le FAP et la courroie de distribution. En ce moment, c'est la direction qui lui pose des soucis. Mais elle est sur l'affaire avec son garagiste. "C'est peut-être la crémaillère". Alors, elle utilise de plus en plus sa moto pour s'en aller donner ses cours de danse.

Mais si le deux-roues est pratique en Île-de-France et en solo, il n'est pas vraiment familial. Alors il faut songer à changer de voiture. Pour quel modèle ? Yolande n'en a aucune idée, mais elle sait qu'elle restera fidèle à son mantra : l'habitabilité, le prix bas et un minimum de puissance. Mais pas sûr qu'elle puisse remettre la main sur un modèle qui remplisse le même cahier des charges que le Picasso à 2 000 euros.