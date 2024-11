Zenvo, les hypercars qui ont le chat noir

C’est sans aucun doute le plus petit constructeur de voitures de série du monde, avec une vingtaine de salariés à plein temps qui veillent à la fabrication de 5 voitures par an seulement. Le lilliputien Zenvo est riquiqui, mais c’est moins par choix que par manque de moyen, et par excès de pas de chance aussi.

Fondé en 2004 au Danemark par l’ingénieur Trolls Volersteen avec les sous de l’investisseur Jesper Jensen, Zenvo est une affaire d’acharnés, et de malchanceux qui tentent, depuis deux décennies de se glisser dans le monde, ultra-fermé, des marques d’hypercars. Mais n’est pas Pagani ou Bugatti qui veut. Et la petite entreprise a bien du mal à se faire une place dans un milieu où des clients sont prêts à signer un chèque de plus d’1 million d’euros pour s’offrir un jouet.

La catastrophe Top Gear

Pourtant, dans l’atelier de Praesto, près du fjord du même nom, tout était bien parti. En 2009, cinq ans après la fondation de l’entreprise, Volersteen présente sa première voiture, la ST1. Sous le capot, elle reçoit un V8 biturbo de 6,8 l d’origine Chevrolet poussé à 1 104 ch. Le châssis est en alu, la coque en carbone et la v/max est bridée électroniquement à 375 km / h.

Passons très vite sur le design, que le staff de Zenvo décrit comme "scandinave", alors que c’est un patchwork de choses vues et usées ailleurs. Reste que sur le papier, l’auto a l’air passionnante et à 892 500 euros, elle est susceptible de trouver suffisamment de clients pour lancer une honnête production. Ne reste plus qu’à la faire connaître. Et quel meilleur moyen qu’un essai dans Top Gear, alors au fait de sa gloire et diffusé partout sur la planète.

Jeremy Clarkson est partant et le tournage commence. Mais les freins, tout comme l’embrayage sont mauvais joueurs et tombent en panne. Pas grave : les trois lascars stars de la BBC acceptent de remettre le couvert avec une auto en parfait état cette fois. Tout s'arrange et le tournage recommence. Sauf que cette fois, le ventilateur a des ratés. Le radiateur tombe alors en carafe et la voiture prend feu, tout simplement. Clarkson, fidèle à sa provoc, taxe l’engin de « cercueil roulant hors de prix ». Selon l’animateur, une Ford Focus ST fait mieux, pour beaucoup beaucoup moins cher.

Après la diffusion, c’est la catastrophe au Danemark. Zenvo a beau tenter de rassurer ses rares clients, les ventes ne décollent pas. En catastrophe, la marque revoit sa copie, mais surtout, change le nom de son auto, enfin presque : la ST1 devient TS1. Évidemment, personne n’est dupe.

Il en faudrait plus pour décourager Volersteen. En 2018 il présente une nouvelle auto destinée à la route. Un modèle dérivé d’une voiture dévolue au circuit et qui, une fois homologuée est baptisée TSR-S, toujours équipé d’un V8 biturbo et de près de 1 200 ch. L’engin ne brûle pas, mais il ne cartonne pas non plus auprès des clients huppés avec son aileron mobile qui fait passer une planche de surf pour un skate.

Encore raté ? Pas au point de laisser tomber. Une fois encore, Zenvo ressurgit. En 2023, très loin du Danemark, c’est au concours d’élégance de Pebble Beach que Volersteen présente l’Aurora. Le design est moins tarabiscoté, plus scandinave que celles des autos précédentes de la marque, sans pour autant être un chef-d’œuvre de pureté. Cet fois, Zenvo veut frapper fort avec deux versions : une voiture « civilisée » destinée à la route, et équipée d’un V12 hybride à quatre turbos pour 1 470 ch. La version piste, quant à elle, s’offre tout simplement 1 876 ch, avec une motorisation similaire.

Quand viendra l'Aurora ?

Problème : l’auto annoncée l’an passée n’est toujours pas sur la route. Elle devrait arriver en 2025, et peut-être même en 2026. Évidemment, quand on veut dépenser plusieurs millions d’euros pour l’un des 100 modèles prévus, on possède généralement d’autres voitures pour son usage quotidien. Et puis, finalement, le fait de prendre son temps est à même de rassurer les clients d’un constructeur qui a connu quelques déboires.